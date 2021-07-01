ندوة بمناسبة ثورة 30 يونيو بابوحماد فى الشرقية

كتب : محمد يعقوب

شارك المهندس وجيه صدقي سعدون رئيس مركز ومدينه ابوحماد فى الندوه الثقافيه والاحتفاليه والتى اقيمت بمناسبة بذكري ثورة الثلاثين من يونيو

قال المهندس وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة ابوحماد بمحافظة الشرقية انه شارك فى الندوه الثقافيه والاحتفاليه التي اقامها قصر ثقافه ابوحماد واداره الشباب والرياضه بالمركز وذلك بذكري ثورة الشعب المصرى فى الثلاثين من يونيو

صدقى يترأس الندوة

واضاف انه ترأس الندوة انطلاقا من الشعور بأهمية تلك الذكري لدي جموع الشعب المصري والتي استعادت فيها مصر هيبتها وانحازات فيها قواتنا المسلحه و الرئيس عبد الفتاح السيسي الي اراده الشعب وانقذت مصر من السقوط في الهاويه، والمصير المجهول الذي كان ينتظرها،

استرداد الدولة

واشاررئيس مركز ومدينة ابو حماد الى ان ذكري الثلاثين من يونيو نال فيها شعبنا العظيم حريته واسترد دولته من مصير غير معلوم تحكمه جماعه المرشد ولاتراعي الامصلحتهاا فقط دون ايه اعتبارات أخري بعد عام من الازمات والمشكلات عاني فيها المواطن المصري وكان لايأمن لا علي نفسه ولاماله بل تركو البلاد لازمات متواليه ومشكلات متلاحقه وتخبط هنا وهناك، وقامت الثورة وانتصرت ارده الشعب في الثلاثين من يونيو،

دور المرأة فى ثورة 30 يونيو

لافتا الي الدور العظيم الذي قامت به المرأه المصريه في هذه الثوره المجيده مقدما لها الشكر علي ماقدمته وما تقدمه المرأه المصريه من تضخيات في سبيل اعلاء كلمه هذا الوطن،

واضاف صدقي رئيس مركز ومدينه ابوحماد،

اننا نجني الآن حصاد سبعه أعوام من العمل والإنجاز بكافه القطاعات مسيره عطاء ممتده يتبلور فيها الحب والإخلاص من احل نهضه هذا البلد وتقدمه،

كما قدم سعدون الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الثوره وقدم التضحيات المختلفه من أجل العبور من النفق المظلم الذي أوشكت مصر علي الدخول فيه، مشيرا الى الدور الاكثر اهمية الذى قامت به قوات الشرطة

كما تمني رئيس مركز ومدينة ابوحماد التوفيق والنجاح لكل من يعمل بحب اتجاه هذا الوطن، مقدما أجمل التهاني والتبريكات لقيادتنا السياسية الحكيمه ومعالي الوزير محافظ الشرقيه بمناسبه هذه الذكري المجيده وجموع الشعب المصري العظيم،

تشديدات رئيس مركز ابوحماد ضد الفساد

وعلى جانب اخر كان رئيس مركز ومدينة أبو حماد عقب توليه رئاسة مركز ومدينة أبو حمادقد اكد على أنه لم يسمح بأي انحراف أو فساد داخل الإدارة الهندسية بالمجلس أو الأقسام الهندسية بالوحدات المحلية وأن الفترة القادمة لن يكون هناك مكان لأي مقصر أو فاسد أو متهاون في أداء مهام عمله.

مراجعة الانارة العامة

شدد صدقي على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة مراجعة الإنارة العامة والتأكد من عدم وجود أية مناطق تحتاج الى إنارة و دعم خلال الفتره القادمه وكذلك مراجعه النظافه بالطرق العامه والرئيسيه ورفع كافه تراكمات السفوحه من علي جانبي الطرق مع عدم السماح بأيه تراكمات للقمامه بالطرق او الميادين العامه مشددا علي ضروره عمل غرفة عمليات فرعيه بكل وحدة وتكون علي تواصل مع غرفه عمليات رئاسه المركزوممثله بكافه القطاعات الخدميه لعدم حدوث ايه مشكلات وخاصه في أوقات الأعياد والإجازات.