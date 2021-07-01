الاتحاد العربي الافريقي الأوروبي الشباب يوقع بروتوكول تعاون مع وكالة فرست نيوز الاعلامية
كتبت كريستينا صفوت
مراجعه عادل رشوان
فى إطار حرص القيادة العامة للاتحاد العربي الافريقي الأوروبي الشباب بقيادة الدكتور منذر شعشاعة الرئيس العام الاتحاد على تبادل الخبرات العلمية بين الاعلام ووكالة فرست نيوز الاعلامية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى مجالات الاعلام وتقديم الخدمات الاعلامية والتدريب الاعلامى المتميز ، وقعت الاتحاد العربي الافريقي الأوروبي الشباب بروتوكول تعاون مع مع وكالة فرست نيوز الاعلامية فى مجالات التعليم والتدريب للاعلام فى التخصصات الاعلامية
حضر توقيع البروتوكول
د.محمد المصري نائب رئيس الاتحاد بالجمهورية
نيابة عن الشريف حمدى هاشم رئيس الاتحاد بالجمهورية
الاستاذ عادل راشوان مشرف عام الاعلام والأستاذة كريستينا صفوت مسئول الاعلام برئاسة الاتحاد العام وعلى الجانب الآخر الإعلامية صابرين سعد محمود
وقد وقع البرتوكول فى جو من السعادة من الطرفين
ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج أكاديمية وتعليمية وتوفير فرص تدريب متميزة لإتحاد مما يسهم فى تخريج أجيال متميزة من شباب الاعلام و قادرين على تلبية الإحتياجات المجتمع ، كما تم الإتفاق على تنظيم دورات تدريبية وعقد ورش العمل إعلامية .
يأتي ذلك إنطلاقاً من دور الاتحاد العربي الافريقي الأوروبي للشباب فى تهيئة فرص أكبر للتعاونو للإرتقاء بمستوى المنظومة العلامية فى مصر بما ينعكس آثاره على تقديم خدمات اعلامية فائقة للمجتمع المصرى .