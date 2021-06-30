متابعة الاعمال التى تتم بالوحدات المحلية التابعة لرئاسة مركز ومدينه فاقوس
رانا الجوهرى
بناء على توجيهات ا.د ممدوح غراب محافظ الشرقية للمتابعة المستمرة للأعمال والنشاطات المختلفة بنطاق كل مركز ومدينة
وفى إطار متابعة الاعمال التى تتم بالوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز من الاستاذ عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس والمهندس هانى عزت والاستاذ اسلام سعد زغلول نائبى رئيس المركز فقد تم الآتى
متابعة استمرار أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات والمخلفات بنطاق الشوارع الرئيسية بالوحدة المحلية بالدميين وكفر شاويش مع استمرار أعمال الجمع المنزلى للقمامة
متابعة حملات النظافة اليومية ورفع التراكمات والمخلفات بنطاق الوحدة المحلية بالروضة