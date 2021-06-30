كلام يهمك

ثورة يونيو أصالة شعب

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بقلم المستشار طلعت عبدالعظيم

بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30يونيو المجيدة تلك الثورة المكتملة الاركان والتى عبر فيها شعبنا البطل وأكد اصالته بوقوفه خلف قيادته الوطنية الحكيمة وجيشه المغوار وشرطته الباسله وانصهر الجميع فى بوتقة الوطنية المصرية وقف الجميع القاصى والدانى على قلب رجل واحد واتجهت الإرادة السياسية والشعبية للحفاظ على الوطن ومكتسباته ومؤسساته وتجلت الملحمة الوطنية فى استعادة الوطن من خاطفيه وانهاء حالات الرعب والتهديد وترويع الامنين من أبناء الشعب وبتوفيق من الله وعنايته للرئيس عبدالفتاح السيسى وبدعم الشعب والمؤسسات الوطنية تحقق النصر المتمثل فى محاصرة الإرهاب وأعوانه وتطبيق القانون على كل من خطط ودبر وتامر على الوطن فى الداخل أو الخارج ووقف الشعب خلف قيادته معبرا ومؤكدا اصالته والتى تعود لآلاف السنين فلقد أثبت المصريون اصالتهم وانتماءهم وعشقهم لوطنهم الغالى وجادوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن ضد الاستعمار والغزاة والطامعين ولازال هذا الشعب و جيشه وشرطته وقيادته الوطنية الواعية مؤكدين حبهم وانتمائهم لهذا الوطن وفى هذه الذكرى ندعو العلى القدير أن يحفظ الوطن والقيادة والجيش وأن تظل مصر صاحبة الريادة فى محيطها الإقليمى والدولى وان يحفظ الوطن من الاخطار والاشرار وعاشت مصر حرة ابية وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر