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ساندي حسام تشارك في فيلم “براءة ريا وسكينة”
ساندي حسام تشارك في فيلم “براءة ريا وسكينة”
كتب: أحمد زينهم
تشارك الفنانة الشابة ساندي حسام في فيلم “براءة ريا وسكينة” المنتظر تصويره خلال الفترة المقبلة، بعد أن توقف بسبب إصابة الفنانة حورية فرغلي، وأيضا لانشغال استوديوهات التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي في شهر رمضان الماضي.
تدور أحداث الفيلم حول محاولة إثبات براءة سفاحتا الإسكندرية ريا وسكينة، استنادًا لوقوعهما فريسة ظروف المجتمع وقسوتها، وذلك من خلال الاستشهاد بالعديد من المراجع التاريخية الموثقة.
فيلم “براءة ريا وسكينة” بطولة وفاء عامر، حورية فرغلي، حسن عبدالفتاح، شريف باهر، أشرف مصيلحي، منة فضالي، أحمد عبدالله محمود، ومن إنتاج حلمي شهاب وحسام شهاب، إخراج عبدالقادر الأطرش، وتأليف أحمد عاشور، ومنتج فني محمود عادل.