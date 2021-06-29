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وكيل وزارة الصحة يتابع تطعيم الأخوة الأقباط بلقاح كورونا بكنيسة الآنبا أنطونيوس بالزقازيق

وكيل وزارة الصحة يتابع تطعيم الأخوة الأقباط بلقاح كورونا بكنيسة الآنبا أنطونيوس بالزقازيق

رانا الجوهرى

في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، وتنفيذاً لتوجيهات معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قام السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، قام خلالها وكيل وزارة الصحة بزيارة كنيسة الآنبا أنطونيوس بالزقازيق، لمتابعة تطعيم المواطنين من الأخوة الأقباط والعاملين بالكنيسة، بالجرعة الأولي من لقاح كورونا المستجد، والتأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين بالكنيسة، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأكد “مسعود” بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها بجميع أيام الأسبوع وخاصة الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مشيراً إلي أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

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