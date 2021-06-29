Uncategorized
محمد أيمن ينضم لفريق عمل فيلم “حامل اللقب”
محمد أيمن ينضم لفريق عمل فيلم “حامل اللقب”
كتب: أحمد زينهم
انضم الفنان محمد أيمن إسماعيل إلى أسرة فريق عمل فيلم “حامل اللقب”، من إخراج هشام فتحي، والذي ينطلق تصوير أولى مشاهده خلال الشهر المقبل.
فيلم “حامل اللقب”، من بطولة الفنانة دينا الشربينى، والفنان هشام ماجد، والعمل من تأليف إيهاب بليبل.
ويشارك فى بطولته الفنان محمد سلام، وتواصل الشركة المنتجة خلال الأيام القليلة القادمة التعاقد مع باقي أبطال العمل، حيث يتم عقد اجتماعات مكثفة مع مؤلف العمل للوقوف على التفاصيل النهائية للسيناريو والشخصيات.