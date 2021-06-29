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محمد أيمن ينضم لفريق عمل فيلم “حامل اللقب”

محمد أيمن ينضم لفريق عمل فيلم “حامل اللقب”

كتب: أحمد زينهم

انضم الفنان محمد أيمن إسماعيل إلى أسرة فريق عمل فيلم “حامل اللقب”، من إخراج هشام فتحي، والذي ينطلق تصوير أولى مشاهده خلال الشهر المقبل.

فيلم “حامل اللقب”، من بطولة الفنانة دينا الشربينى، والفنان هشام ماجد، والعمل من تأليف إيهاب بليبل.

ويشارك فى بطولته الفنان محمد سلام، وتواصل الشركة المنتجة خلال الأيام القليلة القادمة التعاقد مع باقي أبطال العمل، حيث يتم عقد اجتماعات مكثفة مع مؤلف العمل للوقوف على التفاصيل النهائية للسيناريو والشخصيات.

الجدير بالذكر أن محمد أيمن شارك في مسلسل “كوفيد 25” الذي عرض في ماراثون دراما رمضان الماضي بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي، ودارت أحداثه حول تطور وباء فيروسي من خلال قصة خيالية، ودراما اجتماعية، والمسلسل يجمع بين الدراما المُؤثرة، ومشاهد الأكشن، والرعب، ويجسد الفنان يوسف الشريف فيه شخصية “يوتيوبر”.

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