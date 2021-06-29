شاهد بالصور بعد وقوع 17 قتيلا ومصابًا.. نائب مدير أمن قنا يكشف تفاصيل احتواء الثأر بقرية أبو حزام
قنا : اسامه عبدالعاطي
على مدار أكثر من 20 يوما وبعد الترقب وحبس الأنفاس وتربص كل طرف للآخر لاصطياد بعضهم البعض لغسل “عار الثأر” كما ترسخ في نفوسهم، هدأت الأمور في قرية الدم والنار أبو حزام بقنا وعاد الهدوء من جديد، وسادت حالة من السكينة على الأطراف المتنازعة بين عائلتي السعدية والعوامر.
تفاصيل ما جرى وأدى إلى هذا الاستقرار يكشف عنها مساعد وزير الداخلية نائب مدير أمن سوهاج اللواء خالد الشاذلي، الذي خرج في مأمورية أمنية وعقلانية من محافظته لحقن الدماء بين عائلات قرية أبو حزام بقنا.
كشف اللواء خالد الشاذلي عن كواليس مهمته في قرية “الدم والنار” قائلا: “كلمة السر كانت في فهم عقلية الشباب والرضوخ لمطالبهم، ووثيقة الالتزام الأمنى والقضائي.
وأوضح: “بدأت بتجميع كبار العواقل والمشايخ بقرية أبو حزام من غير العائلتين، وبصحبة قيادات أمنية من المديرية، ثم بالتوجه وطرق أبواب العائلتين العوامر والسعدية، كل على حدة، والاستماع إلى مطالبهم وامتصاص غضب شبابهم، لأن الشباب هم وقود النار في الخصومات الثأرية، ولم يكن كافيا فقط الاستماع إلى كبار عائلاتهم بل ضرورة إشراك شبابها وأخذ رأيهم في طريقة التصالح”.