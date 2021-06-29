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رئيس الوزراء يتابع مع وزير السياحة والآثار عددا من ملفات عمل الوزارة

رئيس الوزراء يتابع مع وزير السياحة والآثار عددا من ملفات عمل الوزارة

متابعه محمد محمود

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، مع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، تناول الدكتور خالد العنانى حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى يونيو الجارى، وذلك عبر منافذ الجمهورية المختلفة الجوية منها والبرية، والبحرية، لافتاً إلى الأسواق التي سجلت زيادة فى عدد السائحين الوافدين لزيارة مصر خلال هذه الفترة، كما نوه إلى أجندة الفعاليات والأحداث التى سيتم إقامتها على أرض مصر خلال الفترة المقبلة.

واستعرض وزير السياحة والآثار ملامح الإستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر، مشيراً إلى أنها تستهدف إعادة إبراز مصر كوجهة سياحية عصرية تستحق الزيارة والتمتع بمقاصدها طوال السنة، والتعرف على ما تتيح لزوارها من جميع أنحاء العالم من تجربة سياحية فريدة بفضل ما تتمتع به مصر من مزيج يضم معالم التراث القديم، وصور الحياة الحديثة، وكذا الطبيعة الساحرة، لافتا إلى أنه تم تسلم المسودة الأولي من الإستراتيجية، وجار وضعها فى صورتها النهائية، وذلك خلال التعاون والتنسيق مع مسئولي التحالف الكندي الإنجليزي المُكلف بإعداد هذه الاستراتيجية، وذلك تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية العام الجاري.

وتطرق الدكتور خالد العنانى خلال الاجتماع إلى الموقف الخاص بإعداد مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وكذا مشروع قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وما تم من إجراءات وخطوات فى سبيل إقرارهما.

كما نوه الوزير إلى عدد من الموضوعات التى سيتم طرحها ومناقشتها خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالسياحة والآثار، بما يسهم فى زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ودعم هذا القطاع الحيوي.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

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