رئيس الوزراء يتابع مع وزير السياحة والآثار عددا من ملفات عمل الوزارة
متابعه محمد محمود
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، مع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال الاجتماع، تناول الدكتور خالد العنانى حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى يونيو الجارى، وذلك عبر منافذ الجمهورية المختلفة الجوية منها والبرية، والبحرية، لافتاً إلى الأسواق التي سجلت زيادة فى عدد السائحين الوافدين لزيارة مصر خلال هذه الفترة، كما نوه إلى أجندة الفعاليات والأحداث التى سيتم إقامتها على أرض مصر خلال الفترة المقبلة.