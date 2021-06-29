محليات
حملات مكثفة للقضاء على الذباب والحشرات الطائرة بمركز ومدينة فاقوس
حملات مكثفة للقضاء على الذباب والحشرات الطائرة بمركز ومدينة فاقوس
د/ محمد الشيخ
قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بقيادة الاستاذ عبادة محمد عبادة رئيس المركز بالتعاون مع الادارة الصحية بفاقوس وقسم مكافحة نواقل الأمراض والملاريا وإدارة شئون البيئة بالمجلس فى وضع خطة للترصد الحشرى النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض، والتى يتم تنفيذها لمواجهة التغيرات المناخية للقضاء على الحشرات حفاظا على المواطنين من الاصابة بالأمراض الفيروسية المعدية
– وبناء عليه تم تنظيم حملات مكثفة، للقضاء على الذباب البالغ ويرقات البعوض والحشرات الطائرة وذلك عن طريق أعمال مكثفة للرش بشوارع المدينة عن طريق جهاز الضباب