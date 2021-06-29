محليات

حملات مكثفة للقضاء على الذباب والحشرات الطائرة بمركز ومدينة فاقوس

حملات مكثفة للقضاء على الذباب والحشرات الطائرة بمركز ومدينة فاقوس

د/ محمد الشيخ

قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بقيادة الاستاذ عبادة محمد عبادة رئيس المركز بالتعاون مع الادارة الصحية بفاقوس وقسم مكافحة نواقل الأمراض والملاريا وإدارة شئون البيئة بالمجلس فى وضع خطة للترصد الحشرى النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض، والتى يتم تنفيذها لمواجهة التغيرات المناخية للقضاء على الحشرات حفاظا على المواطنين من الاصابة بالأمراض الفيروسية المعدية

– وبناء عليه تم تنظيم حملات مكثفة، للقضاء على الذباب البالغ ويرقات البعوض والحشرات الطائرة وذلك عن طريق أعمال مكثفة للرش بشوارع المدينة عن طريق جهاز الضباب

– وعلى جانب آخر تم العمل بمكافحة يرقات الباعوض ب مصرف بحر البقر

وشدد رئيس المركز على ضرورة تكثيف جهود النظافة العامة ومكافحة الذباب فى جميع المناطق يوميا، وتفعيل النظافة بالشوارع والدفع بسيارات رش المبيدات يوميًا لمكافحة انتشار الحشرات خاصة تجمعات ومقالب القمامة والحاويات وصناديق القمامة

ويأتى ذلك فى إطار حرص رئاسة المركز على حماية الأهالى من الأمراض المتوطنة ومقاومة الحشرات الناقلة للأمراض حفاظا على الصحة العامة للمواطنين

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