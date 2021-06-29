أريج قاسم تشارك في الفيلم الجديد “200 جنيه”
كتب: أحمد زينهم
تشارك الفنانة الشابة أريج قاسم في فيلم بعنوان “200 جنيه” الذي تم الانتهاء من تصوير جزء من أحداثه خلال الفترة الماضية.
يعتمد الفيلم على البطولة الجماعية بمشاركة العديد من الفنانين على رأسهم إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، ليلي علوي، نيللي كريم، خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، آسر ياسين، وطارق عبد العزيز، مى سليم، ومن إخراج محمد أمين.
وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الإجتماعية والفنانة أريج قاسم تجسد أحد الأشخاص الذين تقع في يديهم.