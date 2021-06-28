أخبار مصرعاجل

مبادرة المرأة الريفية والمجتمع

مبادرة المرأة الريفية والمجتمع

كتب – حمدى صابر

بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف
تحت رعاية:
فضيلة الامام الاكبر شيخ الأزهر الشريف
د. احمد الطيب

ومديرية أوقاف بني سويف
ومنطقة وعظ بني سويف الازهرية
والجمعية النفسية للتأهيل والتدريب
يشرفنا الحضور
استاذة / هاله سيد عبد المقصود
منسق ومسؤول العلاقات العامه
بالمنظمة العالمية لخريجي الازهر الشريف
الواعظة استاذة / حنان محمود
الشيخ احمد عبد العال
مديرية أوقاف بني سويف
امام مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف
دكتور احمد خليفة بكلية اداب قسم علم النفس
وبالتنسيق مع السيد المحترم
رئيس مجلس ومدينة ناصر
المحاسب/علي يوسف
رئيسة الوحدة المحلية بقرية بهبشين
استاذة/ شربات طه
——————-

تعلن عن تدشين مبادرة المرأة الريفية
ضد زواج القاصرات
وأول لقاءات المبادرة
بمحافظة بني سويف
مركز ناصر/ قرية بهبشين
يوم الثلاثاء الموافق 29/6/2021 بمركز الشباب والرياضة العاشرة صباحا

إيمانا منا بدور المجتمع المدني بضرورة المساهمة والمشاركة والوقوف مع مؤسسات الدولة في حل المشكلات المجتمعية ذو الأهمية للوطن والمواطنين والتي لها تأثير سلبي علي المجتمع من النواحي السلوكية ، والأخلاقية ، والإقتصادية، والقومية والثقافية ، والعلمية ، والدينية ، والقانونية في شتي مناحي الحياة المجتمعية حيث تحتل مشكلة زواج القاصرات مساحة علي الساحة المجتمعية من عدة نواحي منها المشكلة القانونية ، والأخلاقية ، والسلوكية وإهدار حقوق الإنسان في سلبه الكثير من حقوقِهِ أبسطها حق الموافقة بالإرادة ، لذا وجب علينا أن نفعل دورنا في هذه المشكلة المجتمعية القومية و القانونية والدينية والأخلاقية في تنمية المجتمع ثقافيا لوعي المواطن بقدرها وما تخلفه من مشكلات لكل أسرة تجهل حقوق إبنتهم ، غير ذلك فمشكلة زواج القاصرات تعد إنتهاك لحقوق المرأة وإرهابا عليها ومن هذا المنطلق نحن نحارب نوع من الإرهاب يسمي إنتهاك حقوق المرأة وإنتهاك حقوق الطفل وإنتهاك حقوق الأسرة ، فكل هذا من أنواع الإرهاب علي الوطن
والذي وجب علينا مواجهته بكل قوة لذلك
تتبني مبادرة المرأة الريفية والمجتمع
هذه المبادرة الثقافية بشكل يتفاعل مع المجتمع بمنظور وشكل مختلف يهدف إلي تحقيق أوجه
كافة الاستقرار النفسي والمعنوي والاسري
للجميع حفاظا علي الكثير من الأسر التي يتم تفكيكها بسبب الزواج المبكر وهو الذي يتطلب منا جميعا
نشر الوعي والثقافة
تجاه ذلك الأمر العام والهام للجميع ..

Post Views: 22
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of إيمي أكمل تشارك في الفيلم السينمائي “المحكمة”

إيمي أكمل تشارك في الفيلم السينمائي “المحكمة”

منذ 29 دقيقة
Photo of كلام يهمك دعوة للوحدة والترابط

كلام يهمك دعوة للوحدة والترابط

منذ 5 ساعات
Photo of انطلاق سلسلة الندوات التوعوية حول المشروع القومي للري الحديث بقرية فيديمين

انطلاق سلسلة الندوات التوعوية حول المشروع القومي للري الحديث بقرية فيديمين

منذ 5 ساعات
Photo of حسن يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية من غرفة العمليات

حسن يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية من غرفة العمليات

منذ 6 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!