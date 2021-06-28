مبادرة المرأة الريفية والمجتمع
كتب – حمدى صابر
بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف
تحت رعاية:
فضيلة الامام الاكبر شيخ الأزهر الشريف
د. احمد الطيب
ومديرية أوقاف بني سويف
ومنطقة وعظ بني سويف الازهرية
والجمعية النفسية للتأهيل والتدريب
يشرفنا الحضور
استاذة / هاله سيد عبد المقصود
منسق ومسؤول العلاقات العامه
بالمنظمة العالمية لخريجي الازهر الشريف
الواعظة استاذة / حنان محمود
الشيخ احمد عبد العال
مديرية أوقاف بني سويف
امام مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف
دكتور احمد خليفة بكلية اداب قسم علم النفس
وبالتنسيق مع السيد المحترم
رئيس مجلس ومدينة ناصر
المحاسب/علي يوسف
رئيسة الوحدة المحلية بقرية بهبشين
استاذة/ شربات طه
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تعلن عن تدشين مبادرة المرأة الريفية
ضد زواج القاصرات
وأول لقاءات المبادرة
بمحافظة بني سويف
مركز ناصر/ قرية بهبشين
يوم الثلاثاء الموافق 29/6/2021 بمركز الشباب والرياضة العاشرة صباحا