سهير حربتكتب…إتركنى..وحدى…

…إتركنى..وحدى…

إتركنى وحدى..أواجه مصيرى…

أنا قارب بلا مجداف…

وسفينة بلا مرفأ..

حينما ينتهى موسم التوهان..

قد أجد لى شط وميناء

وحانة للعربدة..

وهناك قد أجدك صيادا للؤلؤ..بحارا متسكعاً.. صعلوكا منفرداً…

فتى أمرد يتوق للشراب والعراك ولكنه لديه قلب

يهوى ويعشق…

واجدنى..بلا وعى منى..

أتوجه إليه وأُلقى بقنينته على الأرض..

فلا يلتفت اليها..

بل تتوغل عيناه داخلى

شيئاً فشيئا..

وأصبح أنا الوطن..

ويتحول الجميع للسفينة..

ويصير هو القبطان..

ويتحدد لنا إتجاه ..

بعد الشتات…

حيث تبحر بنا سفينتنا

حيث جزر الياسمين والدهشة..

ونجدها بإنتظارنا مزدانة

متألقة بالياسمين وأريجه..

ننتظر سوياً إنحسار الموج..

وإنتهاء مواسم التوهان

ورحيل آخر حبيب..آخر فوج….

ويبدأ الموج بالإنحسار…..

وتبدأ جبال الثلج بالذوبان…..

ويعم الدفء الروابى والوديان…

سهير