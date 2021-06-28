رفع 130 طن قمامة من المحطة الوسيطة بالمدينةو تحرير محاضر إشغال طريق بببا جنوب بنى سويف

متابعه احمدورشان

تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة ، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمني لتسليمها، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة..

وفي هذا السياق ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا “برئاسة هانى الجويلي” متضمنا الإشارة إلى متابعة رفع القمامة والمخلفات من مناطق متفرقة بشوارع وأحياء وساحات المدينة، فضلاً عن جمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي جزيرة ببا وسدس وطنسا بني مالو وصفط راشين وقمبش، وتمهيد الطرق الترابية بين القرى التابعة، والتي على إثرها 130 طن قمامة من المحطة الوسيطة بالمدينة، علاوة على تحرير محاضر إشغال طريق.

في حين تم متابعة بدء إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية هلية وأعمال شد أخشاب وحدادة قواعد المجمع الخدمي بقرية سدس فضلا عن إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقرية بني مؤمنة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فيما تم صيانة وتركيب 28 كشاف إنارة بقرية قمبش وإصلاح صيانة ٢ بيارة تخفيض منسوب المياه الجوفية بقرية منيل موسى وطوة