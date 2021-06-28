تخصيص 76 فدان لمشروعات اقتصادية و تنموية كبرى بكفر داود لخدمة مركز السادات بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

تراس بسيوني عيد بسيوني رئيس مركز ومدينة السادات اجتماعا مع لبني الجزارة و علي الصياد نائبى رئيس المركز والمدينة بحضور قطاع التربية والتعليم. والادارة الصحية والشباب والرياضة ومديرية الاسكان وقطاع التموين ومدير ادارة التخطيط بالمركز… وذلك لوضع مقترحات خاصة بكل قطاع وتقسيم الأرض لبناء مشروعات تخدم كل قطاع علي حده…..وقد اسفر الاجتماع علي بناء مركز اغاثة متكامل واسعاف يضم به كافة غرف الطوارئ لقطاع الصحة..وتخصيص مجمع تعليمي عام ومدرسة تعليم زراعي وصناعي ومدرسة صرف صحي وكهرباء تخدم قطاع مركز السادات بأكمله……وتخصيص مركز شباب وملعب قانوني وعمارات سكنية تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سكن مصروتخصيص مخبز مليوني علي أحدث المعايير الهندسية.. وسوق تجاري

أكد السيد رئيس المركز والمدينة إلى ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية والعمل كفريق واحد لإنجاح المبادرة والوصول إلى الهدف المنشود .

كما وجه رئيس المركز والمدينة ادارة التخطيط بالمركز والقطاعات التنفيذية لعمل المقايسات اللازمة الخاصة بكل المشروعات لارسالها للادارة العامة للتخطيط بالمحافظة تمهيدا لعرضها علي معالي الوزير المحافظ للبدء بالتنفيذ وانهاء كافة الإجراءات …

واكد رئيس المركز والمدينة على أهمية المتابعة المستمرة للقطاعات التنفيذية وضرورة سرعة عمل المقايسات اللازمة للمشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مبادرة التخصيص للإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة كافة المعوقات للانتهاء منها والتي ستساعد في تغيير حياة المواطنين بكافة القطاعات الخدمية المختلفة والتي تساهم في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني مركز السادات.