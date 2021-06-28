انطلاق سلسلة الندوات التوعوية حول المشروع القومي للري الحديث بقرية فيديمين
الفيوم – محمود المهدي
تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بدأت صباح اليوم سلسلة الندوات التوعوية للمزارعين وممثلي روابط مستخدمي المياه، حول المشروع القومي للري الحديث والنتائج الإيجابية المأمولة منه.
عُقدت الندوة بمركز الحرف اليدوية بالسليين، التابع للوحدة المحلية بفيديمين مركز سنورس، بحضور المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وعلاء المواردي مستشار البنك الزراعي المصري، وعدد من المزارعين وممثلي روابط مستخدمي المياه بمركز سنورس.