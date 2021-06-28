الاعلامى محمد على ” يهنئ الاستاذ أحمد عبد الرازق العبيدي بمناسبة حفل زفافه

حرص الاعلامى الدكتور ” محمدعلى على ” بالتهنئة الى الاستاذ “أحمد عبد الرازق العبيدي” على حفل زفافة كما يتقدم الاعلامى محمد على بالتهنئة القلبية الى المستشار ” جودة عبد الرازق العبيدي ” واسرتة على هذه المناسبة الذى اسعدة الكثير

وعبر الاعلامى محمد على بعبارات عن سعادتة بخبر حفل الزفاف فائلا : أجمل التبريكات تحلق فوق الهامات مع عبارات منمقة بعقودٍ من ورد أهديها لك من قلب يخفق في كل سجود بارك الله لكم وفيكم ووفقكم وجعل أيامكم سعادةً لا تنتهي.