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الاعلامى محمد على ” يهنئ الاستاذ أحمد عبد الرازق العبيدي بمناسبة حفل زفافه

 

حرص الاعلامى الدكتور ” محمدعلى على ” بالتهنئة الى الاستاذ “أحمد عبد الرازق العبيدي” على حفل زفافة كما يتقدم الاعلامى محمد على بالتهنئة القلبية الى المستشار  ” جودة عبد الرازق العبيدي ” واسرتة على هذه المناسبة الذى اسعدة الكثير 

وعبر الاعلامى محمد على بعبارات عن سعادتة بخبر حفل الزفاف فائلا : أجمل التبريكات تحلق فوق الهامات مع عبارات منمقة بعقودٍ من ورد أهديها لك من قلب يخفق في كل سجود بارك الله لكم وفيكم ووفقكم وجعل أيامكم سعادةً لا تنتهي.

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