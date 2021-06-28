إيمي أكمل تشارك في الفيلم السينمائي “المحكمة”
كتب: أحمد زينهم
تشارك الفنانة الشابة إيمي أكمل البدراني في الفيلم السينمائي “المحكمة” الذي تم بناء ديكور له فى مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث يتناول العمل العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، ويسلط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة.
وتجسد إيمي خلال أحداث فيلم “المحكمة” شخصية عاملة موظفة في محكمة، وتجري بينها وبين الشهود في القضايا العديد من الأحاديث التي تكشف جوانب مختلفة لهم.
وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي، وتتعرض الفنانة مايان السيد، للاغتصاب من قبل الفنان أحمد داش، الذي يجسد شخصية المغتصب خلال أحداث الفيلم، وتتوالى الأحداث وسرد القضايا.