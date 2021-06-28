آلاء قاسم تكشف عن دورها فيلم “أولاد زهرة”
كتب: أحمد زينهم
تشارك الفنانة الشابة آلاء قاسم في فيلم “أولاد زهرة” الذي يواصل المخرج معتز حسام تصويره داخل إحدى العمارات بحى جاردن سيتى.
وتجسد آلاء خلال أحداث العمل شخصية طبيبة نفسية تعالج طفل مصاب بمتلازمة داون ويمر بأزمة نفسية.
تدور أحداث الفيلم حول حياة المصابين بمتلازمة داون، والمشاكل والتحديات والصعوبات التى يواجهونها، وتظهر داليا مصطفى خلال الأحداث بدور الشقيقة الكبرى التى تهتم برعاية شقيقها الذى يعانى من الإعاقة ثم تتوالى الأحداث.
ويشارك في بطولة الفيلم نضال الشافعى، وداليا مصطفى، ومصطفي أبو سريع، وهالة فاخر، وجمال فؤاد، ومحمد درويش، وشريف الغريب، ومريم بحراوى وإسراء رخا، وعدد كبير من النجوم، ومخرج منفذ جمال شاكر، ومدير تصوير مارك عونى، وتصوير فوتوغرافى جادعبد ربه، وإشراف عام شريف الغريب.