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أحمد فتحي مصور فوتوغرافي في مسلسل “المماليك”

أحمد فتحي مصور فوتوغرافي في مسلسل “المماليك”

أحمد فتحي يشارك في مسلسل “المماليك”

كتب: أحمد زينهم

يشارك الفنان أحمد فتحي الشهير ب”أحمد سنه”، في مسلسل “المماليك” المقرر بدء تصويره الأسبوع المقبل، وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها فى 60 حلقة، ويعرض في الموسم الشتوي القادم، وهو عمل اجتماعى تشويقى من تأليف هشام هلال، ومن إخراج حازم فودة.

ويجسد أحمد سنه، خلال أحداث مسلسل “المماليك” شخصية مصور فوتوغرافي يستعين به بطل العمل الفنان بيومي فؤاد للخروج من مأزق مع إحدى السيدات التي يتعرف عليها خلال الأحداث.

مسلسل “المماليك” من بطولة بيومى فؤاد، رانيا يوسف، محمد لطفى ، محمد سليمان ، نانسى صلاح ، رامى غيط ، فيدرا ، عمر حسن يوسف، دوللى شاهين، وسيدرا، رامى وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد.

ويظهر الفنان بيومى فؤاد فى المسلسل بدور رجل أعمال يعشق الستات وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى.

الجدير بالذكر أن أحمد سنه، شارك في ماراثون دراما رمضان الماضي بمسلسل “النمر” وهو بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، محمد رياض، هنا الزاهد، عمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، وولاء الشريف وأحمد عبد الله محمود ومحمود حافظ ومحمد مهران، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج سنرجي تامر مرسي.

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