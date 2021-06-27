أحمد فتحي مصور فوتوغرافي في مسلسل “المماليك”
أحمد فتحي يشارك في مسلسل “المماليك”
كتب: أحمد زينهم
يشارك الفنان أحمد فتحي الشهير ب”أحمد سنه”، في مسلسل “المماليك” المقرر بدء تصويره الأسبوع المقبل، وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها فى 60 حلقة، ويعرض في الموسم الشتوي القادم، وهو عمل اجتماعى تشويقى من تأليف هشام هلال، ومن إخراج حازم فودة.
ويجسد أحمد سنه، خلال أحداث مسلسل “المماليك” شخصية مصور فوتوغرافي يستعين به بطل العمل الفنان بيومي فؤاد للخروج من مأزق مع إحدى السيدات التي يتعرف عليها خلال الأحداث.
مسلسل “المماليك” من بطولة بيومى فؤاد، رانيا يوسف، محمد لطفى ، محمد سليمان ، نانسى صلاح ، رامى غيط ، فيدرا ، عمر حسن يوسف، دوللى شاهين، وسيدرا، رامى وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد.