حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع التراكمات وتمهيد الطرق بنطاق مركز فاقوس
رانا الجوهرى
بناء على توجيهات معالى الوزير ا.د ممدوح غراب محافظ الشرقية للمتابعة المستمرة للأعمال والنشاطات المختلفة بنطاق كل مركز ومدينة
وفى إطار متابعة الاعمال التى تتم بالوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز من الاستاذ عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس و المهندس هانى عزت و الاستاذ اسلام سعد زغلول نائبى رئيس المركز فقد تم الآتى
متابعة استمرار أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات والمخلفات بنطاق الشوارع الرئيسية بالوحدة المحلية بالديدامون مع استمرار أعمال الجمع المنزلى للقمامة