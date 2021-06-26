عاجلمحافظات

حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع التراكمات وتمهيد الطرق بنطاق مركز فاقوس

حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع التراكمات وتمهيد الطرق بنطاق مركز فاقوس

رانا الجوهرى

بناء على توجيهات معالى الوزير ا.د ممدوح غراب محافظ الشرقية للمتابعة المستمرة للأعمال والنشاطات المختلفة بنطاق كل مركز ومدينة
وفى إطار متابعة الاعمال التى تتم بالوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز من الاستاذ عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس و المهندس هانى عزت و الاستاذ اسلام سعد زغلول نائبى رئيس المركز فقد تم الآتى

متابعة استمرار أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات والمخلفات بنطاق الشوارع الرئيسية بالوحدة المحلية بالديدامون مع استمرار أعمال الجمع المنزلى للقمامة

متابعة حملات النظافة اليومية ورفع التراكمات والمخلفات بنطاق الوحدة المحلية بإكياد بالتعاون مع عدد من سيارات الوحدات المحلية

كما تم متابعة العديد من اعمال النظافة ورفع القمامة والتراكمات بعدد من قرى الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز ومنها الوحدة المحلية بسوادة مع حملة اشغالات لفتح الطريق الرئيسى للمارة والسيارات من منطقة سوق السبت بكفر الحاج عمر

Post Views: 24
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of ذكاء القيادة المصرية فى كشف المخطط الصهيوانى فى أزمة سد النهضة

ذكاء القيادة المصرية فى كشف المخطط الصهيوانى فى أزمة سد النهضة

منذ 10 ساعات
Photo of انباء اسيا والمبدعين العرب تنفذ ورش عمل عن التحقيق الادارى واصابات العمل

انباء اسيا والمبدعين العرب تنفذ ورش عمل عن التحقيق الادارى واصابات العمل

منذ 11 ساعة
Photo of مصرع شخص في حادث تصادم على طريق أسيوط الدائري

مصرع شخص في حادث تصادم على طريق أسيوط الدائري

منذ 17 ساعة
Photo of الانتهاء من حصاد 409 الف فدان قمح بالشرقية والمحافظ تحتل المركز الاول فى التوريد

الانتهاء من حصاد 409 الف فدان قمح بالشرقية والمحافظ تحتل المركز الاول فى التوريد

منذ 18 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!