أعمال التأهيل والتبطين الجارية بترعة الجزيرة السفلى وفروعها بمركز الإبراهيمية
رانا الجوهرى
تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة الجزيرة السفلي وفروعها بدائرة هندسة ري الإبراهيمية , مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
شدد المحافظ على إلزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.
ومن جانبه أوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه جاري تأهيل وتبطين 24 ترعة بنطاق هندسة ري الإبراهيمية بإجمالي أطوال 100 كم وبتكلفة 400 مليون جنيه لخدمة زمام 40 ألف فدان وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بنطاق المحافظة وتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة ولضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.