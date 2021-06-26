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أزمة مفتعلة للشركه الشرقية للدخان بالقليوبية ترفع سعر السجائر المحلية والبلطجية كلمة السر

أزمة مفتعلة للشركه الشرقية للدخان بالقليوبية ترفع سعر السجائر المحلية والبلطجية كلمة السر

شهدت سوق السجائر المحلية ارتفاع سعر سجاير البوكس وجميع انواع السجائر بالشركة الشرقية للدخان  فى محلات الجملة لترتفع الأسعار في السوق السوداء

حيث تقدم عدد من المواطنين اصحاب المحلات والأكشاك بمدينة القناطر الخيرية وخاصة فى القناطر الخيرية وابو الغيط واجهور الصغرى
وبسويس

 

ويتسأل اصحاب المحلات والأكشاك اين دور وزارة التموين والتجارة الداخلية وأين مباحث التموين
وتنشر ألتايم المصرية اسماء بعض البلطجية أصحاب كلمة السر في صناعة الازمة

في تحقيق لاحق

 

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