وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف يؤكد:الفساد آفة مجتمعية يجب على الجميع مكافحته والقضاء على كافة صوره وأشكاله
كتبت امينه ربيع عبد الله
شهدالدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أداء صلاة الجمعة بمسجد الرضا بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، حيث رافقه السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام واللواء وليد البيلي رئيس مركز مدينة بني سويف والدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف والشيخ عمر الناضوري مدير إدارة أوقاف البندر، الدكتور مبروك محمد إمام وخطيب المسجد، وذلك وسط تطبيق التدابيرالاحترازية والاحتياطات الصحية،فيما يتعلق بارتداء الكمامات وإحضار المصلية الشخصية والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين