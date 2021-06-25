وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحا الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة
سناء الفقي.. أسوان
تواصل أسوان عاصمة الشباب الإفريقى إستضافة المهرجانات والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية مع تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة إنتشار فيرس كورونا
أفتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الخامسة ” دورة النيل ” والذى يقام فى الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، والسفير كرستيان برجر رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بمصر ، والسفيرة ميرفت التلاوى رئيس مجلس أمناء المهرجان ، بجانب كوكبة لامعة من نجوم الفن والسينما المصرية والعربية والأجنبية ، بالإضافة إلى العديد من النقاد ووسائل الإعلام المختلفة
وقد بدأت فعاليات المهرجان بالسلام الوطنى ، أعقبها وقائع حفل الإفتتاح والتى تضمنت إلقاء العديد من الكلمات لأبرز الحاضرين حيث رحب اللواء أشرف عطية في كلمته بإقامة المهرجان فى أسوان للعام الخامس على التوالى ، مؤكداً على أن إقامة هذا المهرجان في ظل تحديات جائحة كورونا يؤكد علي قدرة الدولة في إقامة أي فاعليات حيث تم اليوم إفتتاح فعالياته على أرض أسوان الطيبة ببشاشة أهلها ليضيف هذا المهرجان زخماً وتوهجاً فنياً وثقافياً وسياحياً ، وليساهم فى إعلاء إسم أسوان فى سماء الفن
وقدم محافظ أسوان الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها اللامحدود لأى فعاليات أو أنشطة ثقافية أو فنية تقام على أرض أسوان الطيبة ، وأيضاً لمجلس أمناء المهرجان ، وكافة الحاضرين من الفنانين والنقاد والسينمائيين من مختلف دول العالم ، موجهاً التحية للحاضرة الغائبة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والتي شاركت في الدورات السابقة للمهرجان
هذا وقد شهدت فعاليات إفتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة قيام وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان بتكريم الدكتورة مايا مرسي بمنحها جائزة إيزيس الكبري للإنجاز في مجال قضايا المرأة ، والدكتورة فايزة الخرافي بمنحها جائزة الريادة كأول مديرة جامعة في المنطقة العربية ، كما تم تكريم صانعات السينما ومن بينهم خبيرة الأرشيف مني البنداري ، والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار ، والمخرجة المصرية ساندرا نشأت ، بجانب تكريم نجمات السينما من مصر والعالم ومن بينهم إلهام شاهين ودنيا سمير غانم ، وكذا النجمة الفرنسية ماشا ميريل .