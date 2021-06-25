قصر ثقافة كفر شكر يتجمل ومجلس المدينه يجعله خرابة، بلاغ لمحافظ القليوبية
كتب_ السيد يوسف
وقع مبني قصر ثقافة كفر شكر التابعة لفرع ثقافة القليوبية والهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة فريسة سهلة لتلال القمامة التى تحاصر المبني من الجهتين بفضل رئاسة مجلس مدينه كفرشكر، الذي قام بتقنين أوضاع وضع عدد كبير من صناديق القمامة تلاصق جدران المبني الذي يعد شريان مهم فى تصدير الفن والثقافة والعلوم الإنسانية والمعرفة والقراءة .
فى سابقة فريدة من نوعها قامت إدارة قصر ثقافة كفر شكر مأخرا بعمل حمله تطوير وإصلاح وتجميل للمبني من الداخل والخارج بالجهود الذاتية و بأيدي العاملين به، حيث شملت حمله التطوير صيانه الإنارة العمومية داخلياً وخارجياً بالإضافة إلى دهان الحوائط والجدران والارضيات لبلاط الانترلوك والاسوار الحديدية ، والجدير بالذكر قيام الإدارة بعودة روح الأعمال الفنية والثقافية والاجتماعية والأدبية من جديد بعد توقف دام اربع سنوات، حيث يعرض الآن عرض مسرحي بعنوان كار چن على خشبة مسرح قصر ثقافة كفر شكر لمدة خمس ايام يحضره الطفل والشاب والرجل والمرأة والفتاه من جميع الأعمار والفئات، الا وأن رواد القصر يتأذون من وجود منظر بشع فى غاية الصعوبة وهو منطقة تجميع قمامة بشكل سيئ ، فضلا عن الروائح الكريهة المنبعثة منها .
حيث ندد رواد القصر والوافدين إليه من جموع أنحاء المركز والمدن الأخري ليتمتعوا بالفن المسرحي والثقافي والأدبي داخل أروقة المبني، من ذلك المنظر الاكثر فظاعة ، ومن جانبة طالب مدير إدارة القصر المحاسب أشرف يوسف من الجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة كفر شكر بضرورة إيجاد بديل لتجميع القمامة بعيدا عن المبني وذلك تماشياً مع التطورات الأخيرة والأحداث الجارية فى الأعمال الفنية والثقافية ، وهذا حفاظاً على سلامة المواطنين وصحتهم وكافة الرواد .
ومن جانبة عكف الجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة كفر شكر عن حل المشكلة والمساهمة فى التطوير الخارجي لطريق شارع جمال عبد الناصر وشارع مدرسة البنا المطل عليهم المبني من الجانبين ،حيث تكتظ المنطقة بالكامل من تلك المنطقة المجمعة للقمامة والذي اتخاذها الجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة كفر شكر منطقة شرعية لتجميع القمامة ونسي أن تلك المبني يتردد عليه مواطنين عده بمختلف الفئات العمرية فضلا عن الزوار من كبار رجال الدولة والمجتمع المدني والثقافي والأدبي من خارج المحافظة الذي تنقل الصورة الجمالية والحضارية عن محافظة القليوبية خارجها.
وطالب الرواد من الأطفال والشباب والمواطنين أجمع بمختلف الفئات العمرية بضرورة التدخل من محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان وإصدار تعليماته الفورية لرئاسة الجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة كفر شكر بضرورة ازاله الصناديق وإعادة تجميل المنطقة وإعادة تأهيل الرصيف المكسور ( البلورات الخرسانية ) ورعاية الأشجار المحيطة بالمبني وتكاتف الجهاز التنفيذي لكفرشكر مع إدارة القصر فى إعادة روح الثقافة والفنون والآداب العامة للمواطنين .