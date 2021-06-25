في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضم مسجد الرحمن الرحيم بقرية الشاورية بنجع حمادي شمالي محافظة قنا الي هيئة الأوقاف
كتب : اسامه عبدالعاطي
تقدم رجل الخدمات اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب بدائرة نجع حمادي والوقف ودشنا بطلب لوزير الأوقاف لضم مسجد الرحمن الرحيم بالشاورية وذلك تخليدا وتكريما للرجل الذي قام ببذل المجهود الكبير في بناء هذا المسجد رجل البر رجل الخير يرحل الإنسان وتفضل أعمال الخير تتحدث عنه علي مر العصور المغفور له الحاج المرحوم عمر احمد ابوالوفا وكانت هذه آخر أعماله فى حياته وهو من قام بجمع التبرعات وبناء المسجد والعمل ليل نهار وكان على تواصل دائم باللواء خالد خلف الله وذلك بالدورة السابقة لإتمام هذا المسجد الذي يتحدث عنه التاريخ.