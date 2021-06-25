أخبار مصرعاجل

في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضم مسجد الرحمن الرحيم بقرية الشاورية بنجع حمادي شمالي محافظة قنا الي هيئة الأوقاف

في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضم مسجد الرحمن الرحيم بقرية الشاورية بنجع حمادي شمالي محافظة قنا الي هيئة الأوقاف

كتب : اسامه عبدالعاطي

تقدم رجل الخدمات اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب بدائرة نجع حمادي والوقف ودشنا بطلب لوزير الأوقاف لضم مسجد الرحمن الرحيم بالشاورية وذلك تخليدا وتكريما للرجل الذي قام ببذل المجهود الكبير في بناء هذا المسجد رجل البر رجل الخير يرحل الإنسان وتفضل أعمال الخير تتحدث عنه علي مر العصور المغفور له الحاج المرحوم عمر احمد ابوالوفا وكانت هذه آخر أعماله فى حياته وهو من قام بجمع التبرعات وبناء المسجد والعمل ليل نهار وكان على تواصل دائم باللواء خالد خلف الله وذلك بالدورة السابقة لإتمام هذا المسجد الذي يتحدث عنه التاريخ.

حيث توفي هذا الرجل وبقيت أعماله الخيرية وزكراه الطيبة العطرة حيث أسس وشيد وكان لقائد الخدمات دور كبير في المساعدة الكبيرة في المساهمات والمساعدات من أجل هذا العمل الخيري والإنساني الكبير وذلك ثناء حياة الحاج عمر وبعد وفاته حيث توفى عمر ابن الحاج احمد فى ٢ يوليو ٢٠٢٠ حيث أن فيروس كورونا اللعين غلب صاحب أكبر كمية خدمات خيرية بقرية الشاورية ابتداء من ازهر الشهيد عمر فهمي عمر واخر أعماله مسجد الرحمن الرحيم الذى كان يجلس بصندوق التبرعات على الشارع حتى اكتمال بناء المسجد وها هو خالد خلف الله لاينسي طلب الحج عمر رحمه الله بضم المسجد وتحقق المراد

يذكر أن رجل الخدمات يعمل علي مدار 24 ساعة في تقديم الخدمات والمساعدات والوقوف بجوار المواطنين وحل جميع مشاكلهم ودعمهم دعم الأسر الغير قادرة محدودي الدخل والأسر المعيله هذا هو جزء من خدمات خالد خلف الله والله لا اجامل ولكن أعماله تتحدث عنه والجميع يعلم ذلك وأنه يبذل قصاري جهده من أجل أن يعيش هؤلاء حياة كريمة وخير وسعادة وأمن وأمان واستقرار حفظ الله مصر قيادة وشعبا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.

Post Views: 87
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of جهود وزارة الداخلية لضبط الامن بجميع انحاء الجمهوريه خلال ٢٤ساعه

جهود وزارة الداخلية لضبط الامن بجميع انحاء الجمهوريه خلال ٢٤ساعه

منذ 30 دقيقة
Photo of وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف يؤكد:الفساد آفة مجتمعية يجب على الجميع مكافحته والقضاء على كافة صوره وأشكاله

وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف يؤكد:الفساد آفة مجتمعية يجب على الجميع مكافحته والقضاء على كافة صوره وأشكاله

منذ 33 دقيقة
Photo of محافظ السويس بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ومحافظة السويس لإنشاء منطقة تجارية واخري لوجستية

محافظ السويس بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ومحافظة السويس لإنشاء منطقة تجارية واخري لوجستية

منذ 49 دقيقة
Photo of قصر ثقافة كفر شكر يتجمل ومجلس المدينه يجعله خرابة، بلاغ لمحافظ القليوبية

قصر ثقافة كفر شكر يتجمل ومجلس المدينه يجعله خرابة، بلاغ لمحافظ القليوبية

منذ ساعة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!