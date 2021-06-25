على ٩٢٤ مواطن في قافلة طبية مجانية بقرية كوم يعقوب ضمن مبادرة ” حياة كريمة ” بقنا
قنا : اسامه عبدالعاطي
نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت، فى إطار مبادرة “حياة كريمة” للإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية ، والتى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية،وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .
أوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٩٢٤ مواطن فى ٦ تخصصات طبية، بواقع ” ٣٠٤ حالة طب أطفال ، ٢٣٠ حالة أمراض جلدية وتناسلية ، ١٧٩ حالة أمراض باطنة ، ١١٩ حالة جراحة عظام ، ٥٢ حالة أمراض النساء والتوليد ، ٤٢ تنظيم الأسرة “، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٤٧ حالة وإجراء الأشعة لـ ٢٣ حالة ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .