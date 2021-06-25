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على ٩٢٤ مواطن في قافلة طبية مجانية بقرية كوم يعقوب ضمن مبادرة ” حياة كريمة ” بقنا

على ٩٢٤ مواطن في قافلة طبية مجانية بقرية كوم يعقوب ضمن مبادرة ” حياة كريمة ” بقنا

قنا : اسامه عبدالعاطي

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت، فى إطار مبادرة “حياة كريمة” للإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية ، والتى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية،وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

أوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٩٢٤ مواطن فى ٦ تخصصات طبية، بواقع ” ٣٠٤ حالة طب أطفال ، ٢٣٠ حالة أمراض جلدية وتناسلية ، ١٧٩ حالة أمراض باطنة ، ١١٩ حالة جراحة عظام ، ٥٢ حالة أمراض النساء والتوليد ، ٤٢ تنظيم الأسرة “، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٤٧ حالة وإجراء الأشعة لـ ٢٣ حالة ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

و من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية، وخدمات الأشعة ،والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة ، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية ،و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد ،حضرهما ٨٢ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي .

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