دكتورة رشا عبدالعزيز تكتب السمنة العاطفية
بقلم / د. رشا عبد العزيز
لا تسرف و لا تفرط كثيرا ..ففي الإفراط تفريط ….
كلمة ( الإسراف ) في اللغة تُطلق على مجاوزة الحد في الأفعال والأقوال . وهو صفة سلوكية مقيتة تعني الزيادة فيما لا داعي له ولا ضرورة حتى لو كان ذلك في أمر مباح ، فالإسراف سبب كل جفاف .
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أحبب حبيبك هونا ما ، عسى أن يكون بغيضك يوما ما و المقصود هنا هو الاقتصاد في الحب.
فإنّ الإسراف في الحب داع إلى التقصير ، فعسي أن يصير الحبيب بغيضا ، فلا تكن مسرفا في الحب فتندم ، لأن القلب يتقلب .