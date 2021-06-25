تنفيذ قرار الإزالة في المهد لعدة حالات بناء مخالف بالتعدي على الأراضي الزراعية شمال بنى سويف

متابعه احمد ورشان

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى “برئاسة المحاسب محمد بكري” برفع 65 طن قمامة من شوارع وساحات المدينة ودائرة مجلس قروي إنفسط وإطواب والميمون وقمن العروس وميدوم، و80 طن من نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز، كما تمكنت الوحدة من تنفيذ قرار الإزالة في المهد لعدة حالات بناء مخالف بالتعدي على الأراضي الزراعية بزمام قرية الميمون وقمن العروس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما يتم مراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء لضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

فيما تم تنفيذ حملات ليلية متفرقة بشوارع المدينة والمجالس القروية التابعة للمرور على المحال التجارية والورش الحرفية والمولات والمطاعم العامة والمقاهي والكافيهات لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الصيفية، وكذلك تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمدينة وقرى المركز.