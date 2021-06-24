محافظ المنوفية يفي بوعده للصيادين بدعم البحرالفرعونى

ب 2 مليون زريعة سمك

كتب عادل شحتينو

قام صباح اليوم محمد الزرقانى نائب رئيس مركز ومدينة منوف لشئون المدينه وبناءا على تكليفات وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينه منوف

بمتابعه القاء 300 زريعة من السمك بالبحر الفرعوني نطاق الوحدة المحليه فيشا الكبرى ، بهدف تحسين أوضاع الصيادين المادية والأسرية وتعزيز إنتاج الثروة السمكية وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الأسماك ذات الجودة العالية.

تأتى هذه المتابعة تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفيه بإلقاء زريعة السمك بالبحر الفرعونى بمنوف بهدف تنمية البحر والمساهمة في إنتاج كميات كبيرة من الأسماك بمواصفات إنتاجية عالية ، يأتي هذا في إطار إهتمام الدولة بتنمية الثروة السمكية والعمل علي زيادتها .