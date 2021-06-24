محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 264 مدرسة بتكلفة 1.1 مليار جنية في عهد الرئيس السيسي
كتب – حمدى صابر
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إنشاء وتطوير 264 مدرسة تشمل 3538 فصلاً بمختلف مراكز وقرى محافظة الفيوم منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وذلك بإجمالي تكلفة نحو 1.1مليار جنية.
وأوضح المحافظ، أن هذه المشروعات تشمل 42 مشروعاً بمركز ومدينة الفيوم، بإجمالي 531 فصلاً، بتكلفة 177 مليون و873 ألف جنية، و 62 مشروعاً بمركز ومدينة اطسا بإجمالي 807 فصلاً، بتكلفة 199 مليون و 143 ألف جنية، وفي مركز أبشواي 37 مشروعاً تشمل 548 فصلاً، بإجمالي تكلفة 157 مليون و 562 ألف جنية.