كار چن: شخصية جنيه على خشبة مسرح قصر ثقافة كفر شكر يعود بها من جديد
كتب_ السيد يوسف
كار چن إسمآ لمسرحية جديدة إعادة روح الفن المسرحي من جديد على خشبة قصر ثقافة كفر شكر بعد أن توقف نشاط الفن المسرحي من عام 2019، وهذا بسبب الإهمال الإداري لشؤون الفن المسرحي الذي كان يمتلك زمام الأمور بإدارة القصر، إلي أن جاءت الإدارة التى تعرف معني النجاح الفني وتقدره وتملكت زمام الأمور من جديد لتعود روح الفن المسرحي والفنون الأخري التي يهدف إليها القصر فى النشاط الثقافي، جاء ذلك برئاسة المحاسب أشرف يوسف مدير عام القصر و الشاعر والباحث طارق عمران مدير عام فرع ثقافة القليوبية .
قال “أشرف يوسف” مدير قصر ثقافة كفر شكر بعد أن هجرت الفنون مسرح قصر ثقافة كفر شكر بسب أو بآخر أثمن على جهود كافة قيادات ثقافة القليوبية والاقليم والهيئة فى المساهمة لعودة روح الفن المسرحي إلى خشبة المسرح الذي إعادة لجمهور المسرح السعادة والبهجة فى عودة الفن المسرحي من جديد .
ومن جانبة صرح المخرج الشاب “شادي بحيري” مخرج العرض المسرحي « كار چن » العرض يتحدث عن وجود شاب يدعي (شريف ) يهوي فن التحكم فى الاخر عن طريق الاحلام الباطنية، إلى أن وصل به الحال يصل الى فتاه مسحورة تدعي (كار چن) وبدلا عن أن يتحكم به تحكمت به هي ووقعت فى غرامه ، وعندما أراد أن يخرج من قصرها لعنته حتى تتمكلة ، ومن جانبه هو عاشق لزوجته (كارمن) ، حيث وصل الأمر إلى كار چن أن تؤذي زوجته كارمن وتجعلها زليلة المرض.
واضاف “بحيري” مخرج العرض أن العرض ضم عدد من الفنانين والفنانات والشباب حيث جسدت شخصية كار چن الفنانة الشابة الصاعدة مارتينا رؤوف وجسد دور شريف الفنان الشاب شريف فوزى ، كما جسدت دور الزوجه كارمن الفنانة الشابة هدير طارق والعديد من الفنانين والفنانات
وأوضح مدير القصر يعرض العرض على خشبة مسرح قصر ثقافة كفر شكر لمدة 5 أيام متواصلة بداية من يوم الاربعاء الموافق 23 يونيو 2021 حتى يوم الأحد المقبل 27 يونيو 2021 الساعة 8 مساء .
وأكد ” يوسف ” على أن المسرح هو أبو الفنون قائلاً تعظيم سلام لمن يحافظ على هوية الفن المسرحي على خشبات المسرح وذلك لنشر الوعي بين الشعوب ، كما يعد المسرح هو دائما الثائر ليحرك الشعوب للأفضل كونه يعطى طاقة إيجابية للجميع .