تشميع صيدلية غير مرخصة وضبط مخالفات دوائية ببلبيس وفاقوس

بيطري الشرقية يحُصن المواشي ضد الحمى القلاعية ويشن حملة تطهير وتعقيم للمباني الحكومية والأسواق والشوارع

المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي تقدم الخدمات للمنتفعين منذ بداية الحملة على مستوى الشرقية