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محافظ القليوبية يناقش دفع الأعمال بممشى النيل بالمرحله الثانيه والثالثه

محافظ القليوبية يناقش دفع الأعمال بممشى النيل بالمرحله الثانيه والثالثه

عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا بحضور اللواء المهندس، وائل مصطفى رئيس جهاز القاهرة الفاطمية، والدكتور /سمير حماد نائب المحافظ. والمهندس /علي عوده مدير مديريه الاسكان بالقليوبيه والاستاذ /حماده وهدان نائب رئيس مجلس مدينه بنها .
وذلك لمتابعة أعمال إنشاء الممشى بالقطاع الثانى والثالث، حيث ناقش المحافظ نسب التنفيذ والمعوقات التى تتسبب فى بطئ الأعمال، ووجه بدفع الأعمال والتعاون التام بين أجهزة المحافظة والتسهيل وتذليل العقبات للانتهاء من المشروع بالكامل، وسيتم الانتهاء من قطاع ( ب) نهايه الشهر القادم .
مشيرًا إلى أن المحافظة تولى المشروع اهتماما بالغا، وهناك دعما كاملا من القيادة السياسية لتطوير ممشى كورنيش نهر النيل بمدينة بنها، من منطلق حق الشعب المصرى فى رؤية نهر النيل كمتنفس حضارى لهم

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