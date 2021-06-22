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متابعة مستمره لأعمال مختلفة بنطاق مركز فاقوس

متابعة مستمره لأعمال مختلفة بنطاق مركز فاقوس

رانا الجوهرى

بناء على توجيهات ا.د ممدوح غراب محافظ الشرقية للمتابعة المستمرة للأعمال والنشاطات المختلفة بنطاق كل مركز ومدينة
وفى إطار متابعة الاعمال التى تتم بالوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز من الاستاذ عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس و المهندس هانى عزت والاستاذ اسلام سعد زغلول نائبى رئيس المركز فقد تم الآتى

متابعة استمرار أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات والمخلفات بنطاق الشوارع الرئيسية بالوحدة المحلية بالصوالح والديدامون مع استمرار أعمال الجمع المنزلى للقمامة

استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات بنطاق الوحدة المحلية بالهيصيمية شملت قريه منزل نعيم – الزهيرى – عزبه عوده – ووضع تربه وتصليحها على كوبرى الهيصميه

كما تم متابعة العديد من اعمال النظافة ورفع القمامة والتراكمات بعدد من قرى الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز ومنها الوحدة المحلية بالبيىروم وشملت رفع القمامة والتراكمات وكنس الأتربة والسفوحة .

 

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