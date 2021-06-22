كيف تنظفين فاكهتك وخضرواتك

بقلم : هبة محيسن

#معرفة_كيفية_تنظيف_الخضراوات_والفاكهه؟!!

_تناول الفواكه والخضروات الطازجة مفتاح الحفاظ على النظام الغذائي الصحي ونمط الحياة بشكل عام،

_إلا أن عدم تنظيفها بالشكل السليم كان سببًا في تزايد عدد حالات الأمراض التي تُنقل عبرها بسبب استخدام المبيدات الحشرية.

_ أفضل طريقة لحماية نفسكِ وعائلتكِ من الأمراض والتلوث الكيميائي، هو أفضل حل للوقاية من بعض الأمراض التي قد تتعرضين لها أنتِ وأسرتكِ، حيث كشفت العديد من الدراسات الحديثة للأغذية أن غسل الخضروات الورقية وتلك التي يتم تناولها دون طهي بالمياه فقط والطرق التقليدية، غير كاف لقتل البكتيريا

_ لذلك هناك نصائح ضرورية عليكِ اتباعها عند تنظيف الخضروات والفاكهة تعرفي عليها فيما يلي:

_طريقة تنظيف الخضروات استخدمي فرشاة الخضار لمساعدتكِ في تنظيف الثمرات ذات الجلد السميك، كالبطاطا الحلوة والبطاطس والقلقاس. انقعي الثمرات التي تحتوي على الكثير من الجوانب والزوايا، مثل القرنبيط والبروكلي والخس، في ماء نظيف وبارد من دقيقة إلى دقيقتين ثم اشطفيها جيدًا. ويمكنكِ أيضًا رش خليط من الخل والملح والليمون وتركه عليها لمدة دقيقة، قبل غسلها لضمان تنظيفها جيدًا.

_احفظي الخضروات والفاكهة بعد تقشيرها أو تقطيعها في الثلاجة على درجة حرارة 4 درجات مئوية أو أقل، إذا لم تقدم للأكل مباشرةً. لا تشترى الخضروات والفواكه المقطعة الجاهزة من السوبر ماركت إلا المحفوظة في الثلاجة فقط، حتى تتأكدي من صلاحيتها وعدم فسادها.

_ احفظي الخضروات الورقية في درجة حرارة من 1 إلى 4 درجات مئوية في غضون ساعتين من شرائها. عند غسل الخضروات الورقية، ابدئي بفصل الأوراق ونقعها في وعاء من الماء البارد لبضع دقائق، ثم صفيها جيدًا وجففيها بمنشفة واحفظيها. في طريقة أخرى، انقعي الخضروات الورقية لمدة خمس دقائق في خليط من الخل والماء (½ كوب خل أبيض مع 2 كوب ماء)، ثم اشطفيها بالماء جيدًا.

#طريقة_تنظيف_الفاكهة_اشطفي_الفاكهة؟!!

أولًا تحت المياه الجارية لتزيلي منها الأوساخ. ضعي الفاكهة “بعض الأنواع” في وعاء عميق ثم أضيفي إليها نصف كوب من الخل أو ماء الأكسجين، وانقعيها بعد ذلك لمدة 5 دقائق. اغسليها جيدًا مرة أخري بعد نقعها بالماء البارد، ويمكنكِ بعد ذلك تناولها أو تخزينها. نظفي الفاكهة الصلبة مثل التفاح والكمثري بفرشاة مُخصصة عند غسلها بالماء لضمان نظافتها جيدًا. لا تتركي التوت والثمرات الصغيرة الحساسة في الماء كثيرًا، ضعيها في مصفاة ومرري الماء عليها، ثم جففيها باستخدام منشفة ورقية.

_يُعدّ الموز من الفاكهة الشعبية المنتشرة في العالم، ولكنّ أطباء ينصحون بضرورة غسله جيداً وكذلك اليدين بعد ملامسته.وكشفت الجمعية الألمانية لحماية حقوق المستهلك نتائج اختبارات أجريت على قشور الموز، تفيد باحتمال بقاء مواد مضادة للفطريات ترش على أشجار الموز خلال زراعتها وفترة نضوجها. وقد اكتشف العلماء وجود سموم في قشور الموز تُستخدم في مكافحة الفطريات والحشرات. أمّا الموز العادي فيجب غسله جيداً وغسل اليدين بعد ذلك بالصابون، ويفضل عدم إعطاء الموز غير المقشر للأطفال.

_ بالنسبة للفاكهة الكبيرة، كالبطيخ والشمام، لا تهملي غسلها جيدًا قبل تقطيعها وتناولها. نصائح عامة عند غسل الخضروات والفاكهة اغسلي يديكِ بالماء الساخن والصابون قبل وبعد استخدام الطعام. لا تغسلي الخضروات والفاكهة بالصابون أو المنظفات. استخدمي الماء البارد في غسل الخضروات والفاكهة نظفي ألواح التقطيع وسطح المطبخ والأواني بالماء الساخن والصابون بعد تقشير الخضروات وقبل تقطيعها أو فرمها، إذ يمكن للبكتيريا أن تنتقل من خارج الخضروات النيئة إلى داخلها. أخيرًا ،

احرصي دائمًا على الحفاظ على منتجاتك الغذائية جاهزة ونظيفة بعيدًا عن البيض أو اللحوم والدواجن وكذلك المأكولات البحرية النيئة، لأن هذه المصادر تحتوي على البكتيريا وتلوثها.