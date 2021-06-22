فتاة تقتحم مباراة بلجيكا وفنلندا (فيديو + صور)

كادت إحدى المشجعات أن تتسبب في توقف مباراة بلجيكا وفنلندا، لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس أوروبا، بعدما اقتحمت ملعب كريستوفسكي في بطرسبورغ.

وكانت الفتاة ترتدي لباسا أسود أشبه بلباس السباحة، مكتوب عليه اسم موقع لعملة رقمية مشفرة منافسة للعملة الرقمية الشهيرة بيتكوين.

واعتبرت بعض المواقع الرياضية الإنجليزية، أن غرض الفتاة من اقتحامها الملعب هو الترويج للعملة الرقمية.