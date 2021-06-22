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سهير حرب تكتب أتلومنى!!!!

سهير حرب تكتب أتلومنى!!!!

للشاعرة سهير حرب *********
أتلومنى..أتلومنى حقاً
أن كففت عن حبك الذى
طالما عذبنى ليل نهار..
وتوقفت عن تراتيلك..
والتعبد فى محرابك..
وزهدت حكاياتك عن الحب
والإشتياق والأزهار…
إنتظرتك..نعم إنتظرتك
لتأتى وتحتوينى وتنقذنى
من عذاب الإنتظار..
وتحولت جنة حبك إلى
شواظ من نار..تكوينى..
تدفعنى للإنهيار…
فى رأسى أسئلة كثيرة تلتف على شعيرات أحاسيسى وأنت دوماً
متحفزللرد على تساؤلاتى
بألف حجة وإعتذار…
متأهب دوماً للإنطلاق والفرار..
لا ..يامن كنت حباً..يامن كنت أملاً وإختيار…
عدإلى مكانك..لا تصادق الفرار..
أتعلم لقد تمنيت أن تنبت
لى أجنحة لأتعلم النجاة
والفرار..
وقدتحققت أمنيتى…
فإذا سألك أحد عنى!!!
فقل ولا تتردد:
كان لدى عصفور جميل
تمرد على قيده ..وكسر
أصفاده ..وفتح قفصه
وطاااار……
سهير

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