حوار الحروف احدث قصيدة للشاعرة والكاتبة الكبيرة / فاطمة المرسي

* حِوار الحروف **……………………نادِيت حروفي كلَّها وأمرْتها تكتب قصيده أحبَّهاكتبت قصيده ف الرياء فركشتها..فهْمت ولمَّت نفسهاسَألِت وفِى عيونْها الخجَلأكتب قصيده ف الغزَل؟طبعًا رفضْتكل اللي ف الحب انكتبضاع ف الهوى وكأنه مش مكتوب لِحَدالحب عمره ما كان مشاعدي جذور فى قلب الروح تمدقالت فهمتأكتب قصيده ف الهجاء؟أنا قلت لأخانك ذكائك ياحروفي وما كانش أبدًا دا العشمطب تهجي مين؟ والا انتي ناويه تضيَّعيعُمرك هَدَرْ؟دَ اللي خدع واللي جرَحواللي غدَر واللي هجرأكتر من الطير عَ الشجرقالت خلاص هاكتب قصيده ف الدَّجلياحروفي إييييه..مايكُنش معمول لك عمل؟فُوقي بقى وبلاش دلعياحروفي يا ضاربه الوَدَعْكنتي اسأليني عن الأملوعن طريقي اللي انقطعحَسَّت فى صوتي بالوجعنزلت دموعها على الورقعلى حلم عمري اللى اتسرقهمست بحزن..أكتب قصيده عن الصراحه؟فعلا ضحكتوقلت وانا كلي أسف..شكلك كده مش غاويه راحهالكذب ده أصبح دواللي بنار صِدْقُه انكوىَواللي على الإخلاص نوىَوماشافش فى عيون قلبهمغير الوقاحه!قالت وفى عيونها الرجاءسيبيني من فضلك بقىأكتب قصيده ف الرثاءقلت إكتبي .. لكن بشرطإختاري ناس عرفت تحبواختاري روحضحت عشان الشمس تطلع كل صبح واختاري قلب يكون صحيح مخلص بجدلفِّي المواني ودوَّريدوري الشوارع واسألي بعد السنين رح ترجَعي مش شايفه حد!حزنت ودارت وِشَّهامش لاقيه رد ..أنا قلت ليه سكت الكلام؟والحزن خيِّم ع المكانيلا اضحكي ..تكشير بلاشيعني اضربي الأيام طناشلمي الفواصل والنقط والتشكيلاتيلا اكتبيلنا عن الحياةعن حلوها وعن مُرَّهاعن حُبَّها وعن كرههاعن فرْحَها وعن حُزنهاوعن صفاها وغدرهاماهي أصلها معجونه عجنمن كل حاجه وعكسها..فِرحِت أوي من قلبهاوقالتلي صح…………………..فاطمة

المرسي