مصر تدرس تصدير الكهرباء لليونان عبر كابل في البحر

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر لديها احتياطي من الكهرباء يتخطي 25 %، بعدما كانت تعاني من العجز قبل 2014.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر توسعت في استخدام الطاقة المتجددة، حيث إن حجم مشاركة مصر في الطاقة المتجددة يصل إلى 20%، ومن المتوقع وصول حجم مشاركة مصر في الطاقة المتجددة إلى 42 % خلال عام 2032.

واستطرد، أنه سيتم نقل الكهرباء بين مصر واليونان من خلال كابل تحت سطح البحر، لافتا إلى أن العرض تقدمت به شركة ليتم تبادل 2000 ميجاوات، لافتا إلى ان الموضوع قيد الدراسة وتم الاستعانة بمكتب استشاري على أعلى مستوى لوضع الدراسات.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن زيارة رئيس الوزراء اليوناني للقاهرة من شأنها أن تسرع وتيرة تنفيذ مشروع نقل الكهرباء عبر البلدين بواسطة كابل من تحت سطح البحر.

ولفت إلى أن مصر هي البوابة الذهبية لنقل الطاقة المتجددة إلى أوروبا، حيث إن القارة تمتلك مصادر كبيرة من الطاقة المتجددة التي تحتاج إليها القارة الأوروبية.

وأوضح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن مصر تسعى إلى أن تصبح أكبر مركز محوري لنقل الطاقة المتجددة بالعالم.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك العديد من مشروعات الربط الكهربائي مع العديد من الدول منها ليبيا والسعودية والأردن والعراق.

وأشار إلى أن تكلفة مشروعات الكهرباء في مشروع تطوير الريف المصري بلغت 70 مليار جنيه، وهناك 1.4 مليون طلب للحصول على عداد كودي في المباني المخالفة