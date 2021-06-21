صيانة وتركيب 120 كشاف اناره وتوريد 110 طن مخلفات إلى مصنع السماد بسمسطا بني سويف

متابعه احمد ورشان

شَدَّدَ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بَني سويف على تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة، والعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة

وفي هذا الصدد وَرَدَ التقرير اليومي للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا “برئاسة ناصر سيف ” متضمنا الإشارة إلى التنسيق مع إدارة تموين سمسطا لمتابعة السيارات المتنقلة بالسلع الغذائية بأسعار مخفضة، بينما قام مجلس قروي مازورة بتنفيذ قرار الإزالة في المهد لعدة حالات تعد بالبناء المخالف بمنطقة التلاية واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك خلال حملة ميدانية لمراجعة تراخيص البناء للمباني تحت الإنشاء.

فيما واصلت الوحدة جهودها اليومية في ملف النظافة وتمهيد الطرق حيث تم رفع تراكمات القمامة ورفع الأتربة والنفايات من شوارع المدينة والطرق المؤدية إلى القرى وتفريغ الحاويات الثابتة وجمع المخلفات المنزلية وتمهيد وتوسعة الطرق الترابية بكافة أرجاء قرى ونجوع وعزب المركز حيث تم رفع وتوريد 110 طن مخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، فضلاً عن رفع الإشغالات أمام مكتب صحة سمسطا وتحرير 35 محضرا وإنذارا لمخالفات بيئية وإشغال طريق بقرية دشطوط، وقرية مازورة، بينما تم رفع كفاءة الإنارة العامة بشوارع المدينة والقرى التابعة حيث تم صيانة وتركيب 120 كشافا بدائرة المركز، هذا بالإضافة إلى المتابعة اليومية لتنفيذ القرار الوزاري بغلق المنشآت التجارية في المواعيد المحددة.