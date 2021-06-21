شاهد بالصور محافظ قنا يكرم أسرة الراحل خالد محمد علي لدوره في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة
قنا : اسامه عبدالعاطي
كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أسرة الراحل خالد محمد علي السيد ابن مركز نجع حمادي ، وذلك تقديرا لدوره الكبير في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .
هذا وقدم محافظ قنا تحية إعزاز وتقدير لدور الراحل الإنساني في تقديم كافة أوجه الدعم في رعاية مصالح واحتياجات ذوى القدرات الخاصة ، وتذليل العقبات التي قد تواجههم ، مؤكدا حرص محافظة قنا على تكريم النماذج الإيجابية المشرفة من أبنائها .
وأضاف ” الداودي” أن الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمخلصين من أبناء مصر لا يدخروا جهدا في سبيل دعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها، وتوفير أفضل سبل العناية بهم، سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها ، تأكيدا للمشاركة المجتمعية الفعالة وتطبيقا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.