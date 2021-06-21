بالمستندات.. بلاغ يكشف حيلة للنصب على شركات المقاولات تحت مسمى”الجراجات الذكية”

كتب: نرمين فؤاد

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، جهود البحث لكشف ملابسات وقائع نصب واحتيال صاحب شركة ونجله للاستيلاء على أموال مواطنين بزعم مشاركته فى أحد مشاريع الدولة لإنشاء الجراجات الذكية، وانتحال صفة شركة روكان للإستثمار صاحبة أول تجربة جراج إلكتروني متحرك متعدد الطوابق بالدقهلية.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطاراً من قسم شرطة الدقى يفيد بتعرض إبراهيم أحمد خليفة، صاحب شركة أبراج القاهرة للمقاولات، لواقعة نصب واحتيال، وقيام كلا من “عمر . م . ش” ووالده “محمد . ش” بالاستيلاء منه على مبلغ مالى 190 ألف جنية بزعم مشاركته فى المشروع القومي للدولة لتنفيذ الجراجات الذكية متعددة الطوابق، وقيام المشكو فى حقهما محمد شلبي ونجله عمر انتحال صفة يزعمون أنهم شركة “روكان” المنفذة لمشروع الجراج الإلكتروني متعدد الطوابق الذي افتتحه محافظ الدقهلية العام الماضي وانتحال صفة الشركة الأصلية تحت مسمى شركة “روكان مصر”.

وأفاد في بلاغه بأن المشكو فى حقهما اوهموه بأن شركتهم صاحبة مشروع الجراجات الذكية وابرموا معه العقود لتنفيذ عدد 380 قاعدةأعمال خرسانية خاصة بالمشروع بسعر القاعدة الواحدة 450 ألف جنية بشرط سداد مبلغ 190 ألف جنية مصروفات إدارية لاستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة، وبعدها اكتشف أنتحالهم للشركة الأصلية “روكان” واستخدامهم نفس إسم الشركة للنصب على شركات المقاولات، وتكرار الواقعة مع العديد من شركات المقاولات منها شركة نيمكون للمقاولات، لصاحبها محمد نبيل، والاستيلاء على مبلغ 100 ألف جنية تحت مسمى مصروفات إدارية للتعاقد، كما أنهم استخدموا شركاتهم للمقاولات في طلب تمويل من بنك الاستثمار العربي بقيمة 18 مليون جنية دون علمهم.

وأضاف في بلاغه لإفادة المهندس محمد يوسف رئيس مجلس إدارة “روكان” الشركة الأصلية بالمنصورة وهي المنفذة لمشروع الجراج الإلكتروني والمتعاقدة مع شركة حلوان للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بأنه حرر محضر بانتحال صفة شركته برقم 1362 لسنه21 إداري الدقى ضد الشركة المشكو في حقها “روكان مصر” وممثليها محمد شلبي ونجله عمر، وأنهما ليس لهما أي علاقة بالمشروع القومي للدولة.

وتم تحرير محضر لواقعة النصب على شركات المقاولات للاستيلاء على أموالهم بزعم المشاركه في مشروع الجراجات الذكية حمل رقم 8399 لسنة2021 قسم شرطة الدقى، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.