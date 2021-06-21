الشاعرة سهير حرب تكتب مأتم وردتى

مأتم وردتى

للشاعرة :سهير حرب ********

إدفنوا تلك الوردة سحيقاً…….

فلا عادت تنثر طيباً..ولا عادت ترقب ربيعاً.

إدفنوها..وأهيلوا عليها التراب…

لا تجعلوا للشمس لها سبيلاً….

لاتتركوا لها بصيصاً من الضوء يؤنسها….

إتركوها..تلقى حتفها ضريرة………

إطمئنوا…إن لم تكن ماتت من زمن بقسوتكم

ببرودكم…بتجاهلكم…فقد ماتت الآن….

ولاقت مصيراً وبيلاً…..

لا تحملوا ضمائركم وزر قتلها….

والله دماؤها تقطرمن ضمائركم التى عميت

بصائرها…

من منكم ستأخذه بها شفقة..؟؟

من منكم سيفتقد طيبتها ورونقها….من منكم فى يوم ربيعى صحو سيذكرها…..

من منكم سينبش قبرها..لينقذها..وينعش قلبها…يلملمها.

من منكم سيهديها قبلة الحياة لتفيق من غيبوبتها……

يا للمسكينة….من يرحم تلكم الوردة؟؟؟

اتركوها تموت على أغصانها..

وهى تنظر للشمس…علهاتعرف طريقها….

سهير