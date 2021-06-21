الاسباب الحقيقية لتفوق بنات الاختين وحصولهما على المركز الاول باعدادية الشرقية
كتب : محمد يعقوب
هنأ احمد عبد العظيم عبدالله المدير العام لادارة فاقوس التعليمية ومحمد درهوس وكيل الادارة وناهد عبد الرحمن مديرة التعليم الاعدادى بفاقوس التعليمية بنات الخالات سما صبرى محمد زين العابدين صاحبة المركز الاول بالشهادة ااعدادية بالشرقية وابنة خالتها حنان اسامة محمد العدروس الحاصلة على المركز الاول مكرر حيث كانت الاولى بمدرسة الاعدادية بنات والاولى مكرربمدرسة فاطمة الزهراء وهى احدى مدارس 30 يونيو بادارة فاقوس التعليمية
عبد العظيم قدم الشكر لاولياء امور الطالبتين ومديرى المدرستين سماح محمد حسن وعابدين احمد نبوى و وخص بالشكر ناهد عبد الرحمن مديرة التعليم الاعدادى والتى قادت عمليات الصحيح والتى تتم لاول مرة بفاقوس حيث تم التصحيح لمجموعة من الادارات ليس منهم ادارة فاقوس
عبد العظيم أكد ان ادرات المحافظة قسمت الى ثلاث قطاعات فبالزقازيق تم تصحيح 60% من الاوراق وفاقوس20 % وبلبيس مثلها وهى المرة الاولى بتاريخ الشهادة الاعدادية التى يتم فيها ذلك تحت رعاية رمضان عبد الحميد حسن وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية وتنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بعد ان وافق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على ذلك
واوضح عبد العظيم ان اعمال التصحيح بمدرسة اللغات الجديدة بعد قيام الادارة بتوفير كافة سبل الراحة من تكيفات وخلافه مع التشيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية
وبدورها اكدت مديرة الاعدادية بنات بفاقوس ان سما كانت قد احتلت المركز الاول بمدرستها فى الصف الاول والثانى الاعدادى واصفة لها بالمجتهدة والاكثر تهذيبا
كما أوضحت عبير محمد عبد العال مديرة العلاقات العامة بفاقوس التعليمية ان السر فى التفوق هو وجود مدير عام صديق لكل العاملين بالادارة ومدارسها واصبح الجميع يعمل على قلب رجل واحد بالادارة التعليمية مشيدة بالدور الفعال الذى قام به محمد درهوس وكيل الادارة والمحورى الذى قامت به ناهد عبد الرحمن مديرة التعليم الاعدادى بفاقوس
وفى لقائنا باولياء امور الطالبتين فقد قام بذلك الدور الدكتورة حنان عبدالفتاح والدة سما وخالة حنان نظرا لسفر والديهما للخارج ووفاة والدة حنان قبل الامتحانات بايام تأثرا بفيروس كورونا
وقالت ان سما كانت تذاكر يوميا من خمس الى ست ساعات وانها بطبعها مجتهدة ومريحة التعامل فيما يتعلق بكل تعاملاتها الحياتية
وعن ابنة اختها حنان قالت خالتها ان الاسرة جميعها تأثرت بوفاة اختى والتى كانت بمثابة الام والاخت والصديقة لابنتها حنان ولجميع افراد الاسرة
ولفتت الى ان الابنة تأثرت كثيرا بوفاة والدتها وان حصولها على المركز الاول مكرر ليس معناه ان مستواها اقل ولكن لانها طبقا لميلادها فهى اكبر سنا من سما مع التساوى فى المجموع
مؤكدة ان حنان وعدت والدتها بان تحقق المركز الاول وهاهى قد حققت ماوعدت به وقالت انها تهدى هذا النجاح لروح امها التى فاضت الى ربها قبل ايام قلائل من الامتحانات
وبدوره اكد وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه اجرى اتصالا هاتفيابالطلاب الاوائل مهنئا بتفوق البنتين الحاصلتين على المركز الاول على مستوى المديرية ومعزيا فى نفس الوقت بوفاة الام التى توفت منذ ايام .