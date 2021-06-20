محافظ القليوبيه يقود حملة مسائية مكبره لرفع الاشغالات بشوارع حي شرق شبرا الخيمة
قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء امس السبت حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع حي شرق شبرا الخيمه،حيث تمت إزالة عدد من الإشغالات والأكشاك المخالفة بشارع المرجوشي واسفل كوبري 15مايو
وتابع المحافظ الحملة بازالة الباعة الجائلين وإزالة كافة الاشغالات التى تتسبب فيها المقاهي والمحلات الموجودة إلى جانب غلق وتشميع وقطع المرافق عن المقاهي والمحلات المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدى وإشغال الطريق العام.
وأكد المحافظ على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة.
وقد اسفرت الجولة عن ضبط اكثر من 30 شيشه بكافتيريا بشارع بهتيم بجوار الطريق الدائري وعلي الفور وجه المحافظ بعمل محضر لصاحبها مع تشميع وغلق للكافتيريا
مشددا على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة الماره والتنبيه علي أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم علي المخالفين
وعلى صعيد اخر تابع الهجان حملات النظافة التى يقوم بها الحى صباحا ومساء حيث اشرف على رفع 600 طن قمامة ومخلفات من شارع بهتيم اسكو الدائري وياتى ذلك فى اطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء والقرى وتوفير بيئة صحية وامنة للمواطنين
وأكد المحافظ على استمرار متابعته الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء ومتابعه النشاط اليومى لاعمال متابعه المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمه وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق محافظة القليوبية.
جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ اللواء / احمد السيد مساعد مدير امن القليوبيه والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة وعدد من القيادات التنفيذية والامنية .