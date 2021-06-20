في زيارة مفاجئة.. وكيل وزارة الصحة بالغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي
كتبت ايمان العدوي
قام الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية بزيارة مفاجئة مساء أمس الى مستشفي قطور المركزي رافقة الدكتور هشام شيحه مدير عام الطب العلاجي تنفيذا لتوجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمتابعة مصابي فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال جولتة على أقسام الطوارئ والفرز والأقسام الداخلية للوقوف على الخدمه المقدمه لمرضى الكورونا وتوافر الادويه والمستلزمات والواقيات وكذلك تواجد الطواقم الطبيه ، ومناقشة مشاكل المرضى ومدى رضاهم عن الخدمه المقدمه لهم
ووجة بتجديد وتجهيز سكن الأطباء على أعلى مستوى يليق بالطاقم الطبى والبدء في تشغيل برنامج الزماله وتوفير المناخ المناسب للمتدربين ، وبذل مزيد من الجهد لرفع كفاءة المنظومه الصحيه
كما شدد علي معالجة وتصحيح بعض الملاحظات أثناء المرور ، وعدم تواجد أى من المرافقين داخل حرم المستشفى حفاظا عليهم واتباع تعليمات لمنع إنتشار العدوى وإتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة لسلامة المواطنين .