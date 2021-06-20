فى ذكرى إمَامُ الدُّعَاة

رحل الإمام الشعراوي عن عالمنا في 17 يونيو 1998 .. وتهل علينا ذكري رحيله رقم 23 بعد أن ملأ الدنيا علما بخواطره حول آيات القرآن الكريم .. فهل نجد من محبيه من يحيون ذكراه بعمل مشاركة لهذه القصيدة حتى يعرف شبابنا من هو الإمام الشعراوي .. شكرا لكل من يقوم بالمشاركة
إمَامُ الدُّعَاة
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أنا يا رِفاقي أُحِبُّ الإمِامْ
إمامَ الدُّعـاةِ وشَيخَ الكرامْ
هو الشَّعرَويُّ الحَسيبُ النَّسيبُ
وراعي اليَتامَى وحامي الزِّمامْ
وَلِيٌّ سَعَى في صَلاحِ العِبادِ
أنَارَ القُلُوبَ وداوَى السِّقامْ
عَـفيفُ اللسانِ دَقِيقُ البَيانِ
عَلى نَهجِ طَهَ الأَمينِ استَقامْ
شَديدُ الخُشوعِ، قليلُ الهُجوعِ
غَزيرُ العلومِ، كثيرُ القِيامْ
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وِفِي الحَقِّ سَيفٌ وهذا دليلي
مَقَامَ الخَليلِ عَليهِ السَّلامْ
وَأَرغمتَ دُنْيا وحكّمتَ دِينًا
وصغتَ المَعانِي بِعَذْبِ الكلامْ
وَكَمْ زُرتُهُ أو أتانِي مَنامًا
فنِعمَ اللقاءُ ونِعمَ المَنامْ
وَحَـسْبي أَرَاهُ وفي القلب مِنّي
وألقاهُ وجهًا كبَدرِ التَّمامْ
وَمَنْ قَدْ رآكُمْ رأى كُلَّ خَيرٍ
وَمَن يقتَفيكم فأنَّى يُضامْ