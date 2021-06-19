عاجلمحافظات

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82,41%

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82,41%

اعتمد منذ قليل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك بنسبة نجاح بلغت 82،41 %، للعام الدراسي 20202021، بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وعلى الألفي نقيب المعلمين ببورسعيد.

وقال الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بورسعيد، إن هناك طالبه واحده حصلة على درجة 280 بنسبة 100% والعشر الاوائل من مدارس حكومي وجميعهم إناث.

وكان قد أدى11 ألفا و852 طالبا امتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي “المرحلة الإعدادية” بمحافظة بورسعيد

Post Views: 56
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of إيران فوز ابراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية

إيران فوز ابراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية

منذ 6 ساعات
Photo of عاجل ..بعد حادثة الغش الجماعي بالمحافظة محافظ بني سويف يكلف”هاني رجائي”وكيلاً لمديرية التربية والتعليم

عاجل ..بعد حادثة الغش الجماعي بالمحافظة محافظ بني سويف يكلف”هاني رجائي”وكيلاً لمديرية التربية والتعليم

منذ 6 ساعات

.. قبعةٌ بِلا رأس ..

منذ 6 ساعات
Photo of محافظ المنوفية يتفقد لجان إمتحانات الدبلومات الفنية ويشدد بالإلتزام بالإجراءات الوقائية

محافظ المنوفية يتفقد لجان إمتحانات الدبلومات الفنية ويشدد بالإلتزام بالإجراءات الوقائية

منذ 10 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!